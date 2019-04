I fatti risalgono a quando Pillon non era ancora un parlamentare. All'epoca, aveva commentato negativamente alcune iniziative del gruppo perugino lgbt, parole che gli sono valse la condanna.

personaggio che ha fatto dell'odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali la sua ragione di battaglia politica".

Il Tribunale di Perugia ha emesso una sentenza di. Per il fondatore del "Family day" l'accusa è quella di aver diffamato il circolo gay "Omphalos", attivo nella città capoluogo dell'Umbria.Per lui una multa di 1500 euro, sommata al pagamento delle spese processuali. Ma al senatore leghista spetterà anche l'onere risarcire le parti civili., mentredovranno essere versati al circolo" ha commentato il parlamentare condannato, annunciando di essere intenzionato a ricorrere in appello. Soddisfazione per l'associazione perugina, che descrive Pillon come "un