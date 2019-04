Dalla quale qualcuno dovrà restare fuori con conseguente mal di pancia. E dove last minute potrebbe spuntare un big a sorpresa.Al momento, chi sembra essere rimasto fuori è l'uscente Giovanni La Via. Il catanese eletto con Ncd allo scorso giro, poi tornato in Forza Italia dopo essersi candidato come vice di Fabrizio Micari per il centrosinistra alle Regionali, è il quinto uomo della lista, e quindi quello teoricamente destinato all'esclusione. Ma da Catania si spinge per il suo nome, e in un video a Bruxelles Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, lo presenta come candidato nelle Isole. I posti però sono quattro ed essendo candidato Silvio Berlusconi si riducono a tre: l'uscentecapogruppo all'Ars spinto da Gianfranco Micciché (e con i manifesti già fuori) e, che ha chiuso l'accordo col Cavaliere in persona. Per trovare la difficile quadra resta pochissimo tempo e tra oggi e domani Berlusconi dovrebbe esprimersi definitivamente (anche se già nelle settimane scorse il Cav si era pronunciato in un incontro romano con i siciliani).Quanto alle donne, sicura la candidatura di, vicina al sindaco di Messina Cateno De Luca, che con il suo movimento sosterrà la lista forzista. Restano tre posti. Uno dovrebbe essere appannaggio di, agrigentina, figlia dell'ex manager dell'Asp di Palermo (ed ex eurodeputato) Salvatore. Un altro dovrebbe andare a una catanese o a una sarda. E poi c'è il nome a sorpresa di cui si parla da giorni, quello di. Il gossip su una candidatura dell'ex ministro siracusana è insistente ma non trova nessuna conferma dai vertici del partito. La richiesta però ci sarebbe stata. Restano le ultime ore per definire la pratica.