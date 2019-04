Oltre un centinaio di dipendenti della compagnia telefonica hanno sfilato con fischietti e bandiere di tutte le sigle sindacali maggiormente rappresentative dal teatro Massimo a via Cavour. Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta in prefettura. La giornata di sciopero è stata proclamata dai sindacati delle telecomunicazioni contro una riorganizzazione aziendale annunciati dall'azienda che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, si traducono in tagli al personale e alle professionalità in seno all'azienda.