Negli ultimi giorni, gli agenti della Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, hanno controllato un locale all’Arenella, in via Cardinale Massaia: all'interno sono state trovate circa duecento persone che ballavano, nonostante l'assenza dell'autorizzazione. Il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziari e per lui è scattata la multa di 250 euro. hanno controllato un locale all’Arenella, in via Cardinale Massaia: all'interno sono state trovate circa duecento persone che ballavano, nonostante l'assenza dell'autorizzazione. Il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziari e per lui è scattata la multa di 250 euro.

Contemporaneamente, la serata danzante è stata sospesa.

In un locale della zona di piazza Olivella, un'altra delle tappe della movida notturna, sono stati sorpresi, seduti ad un tavolo, cinque ragazzi con età compresa tra i 14 e i 16 anni che stavano consumando alcolici; dopo gli accertamenti di rito i minori sono stati riaffidati ai genitori, mentre il titolare dell’esercizio è stato denunciato.

Sempre nella stessa zona, in un altro locale, sono state riscontrate diverse irregolarità: dalla somministrazione di alcolici ai minori all’occupazione del suolo pubblico, fino alla somministrazione all’esterno. Il titolare aveva attivato una sala giochi senza essere in possesso della regolare tabella dei giochi proibiti. Per lui, una multa di 3 mila euro e la chiusura per 15 giorni dell’attività.

I controlli si sono poi spostati in un internet point di via del Vespro: il titolare era in possesso di Scia di vicinato per alimenti e cartoleria e di un contratto Sisal per pagamenti Sisal Pay e Superenalotto, ma effettuava in realtà raccolta di scommesse senza autorizzazione.

Anche lui è stato denunciato insieme ai due gestori dell’esercizio. Sono inoltre stati sequestrati tre postazioni pc con relativa stampante termica a disposizione dei clienti per effettuare le scommesse, 6 televisori con cui venivano trasmessi eventi sportivi per scommesse virtuali e un box utilizzato dai gestori con altre tre postazioni pc e relative stampanti termiche; inoltre è scattata una sanzione di circa 6.500 euro all'

Albergheria: qui, per dieci giorni è stata sospesa la licenza di somministrazione ad un bar, ritenuto covo di pregiudicati. "Il provvedimento di sospensione - spiegano dalla questura - prevede che il questore possa sospendere la licenza di un’attività allo scopo di perseguire l’effetto dissuasivo sui soggetti “indesiderati”, i quali sono privati per qualche tempo di un luogo abituale di aggregazione". I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.

Nel mirino soprattutto i titolari dei locali che, pur avendo soltanto l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, organizzano serate da ballo e internet point diventati veri e propri punti di riferimento per la raccolta di scommesse illegali.