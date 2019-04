PALERMO - Il Consiglio comunale ha approvato oggi una mozione sottoscritta da Consiglieri di maggioranza ed opposizione, primo firmatario il Consigliere di +Europa Fabrizio Ferrandelli, sul rischio di interruzione delle attività di Radio Radicale a seguito del mancato rinnovo della convenzione con lo Stato. A favore del documento si erano espressi sia il Sindaco sia il Presidente del Consiglio Comunale.Commentando l'approvazione del documento, il Consigliere Ferrandelli ha affermato che "era doveroso lanciare un segnale forte, proprio da Palermo e dal Consiglio comunale per la tutela di un servizio come quello di Radio Radicale, che da decenni informa sull'attività delle principali istituzioni, sui più importanti processi e su importanti eventi culturali e sociali. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri che si sono fatti portavoce degli aderenti all’appello del comitato 'Esistono i diritti', tra cui il sindaco Leoluca Orlando, per aver sottoscritto e votato la mozione. Un segno, questo, che conferma che, sul tema dei diritti, vi sono obiettivi comuni e condivisi”.