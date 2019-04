Tomarchio make up artist delle star del calibro di Sophia Loren, Monica Bellucci e Susan Sarandon,

prenderà vita domenica 14 aprile, ore 17, nell’ex Noviziato dei Crociferi di via Torremuzza, 21 a

Palermo.

Un vero e proprio show con una sequenza di face painting e body painting, una

reinterpretazione artistica attorno al tema della violenza sulle donne, un percorso emozionale dove

il trucco diventa espressione degli stati d’animo, delle sensazioni di chi ha subito e subisce ogni

forma di mortificazione del corpo e di maltrattamenti psicologici.

anticipa l’ideatore Orazio Tomarchio – abbiamo rivolto il nostro pensiero e il nostro sguardo alle

donne vittime di violenza, al loro bisogno di ripartire, di guardarsi allo specchio e di riappropriarsi del

piacere del truccarsi, del giocare con luci e sfumature per rimettersi in carreggiata”.

“Un evento che

inizialmente era rivolto solo agli operatori del settore – prosegue Tomarchio – ma che durante la fase

organizzativa ha assunto un altro significato, spinti dai continui e terribili fatti di cronaca, abbiamo

infatti sentito l’impellenza di fare qualcosa, di lanciare il nostro grido di allarme, facendolo nel modo

che sappiamo fare, con gli strumenti e con i linguaggi che ci sono propri, perché nessuno può

restarsene in disparte, senza sentirsi altrimenti complici di una mattanza silenziosa”.

dell’evento Jessica Notaro, la miss aggredita sotto casa dall’ex fidanzato. Nel corso del Beauty Heart

verranno proiettate altre importanti testimonianze di personaggi del mondo dello spettacolo e del

cinema come Tiziana Rocca, Manuela Ventura e Giorgia Surina.

anche la commessa di provare a dare un contributo concreto anche a coloro che ogni giorno

lavorano per far fuoriuscire la violenza dalle mura domestiche, con attività di supporto psicologico e

assistenza sociale e legale. Per questo nel corso della serata sarà messo in vendita un braccialetto

rosso, che diventa simbolo di un impegno, il cui ricavato sarà devoluto ad associazioni onlus che

sostengono le donne.

comicità ha fatto uno stile di vita, che così sintetizza la sua partecipazione al “Beauty Heart”: “La

comicità è l’esasperazione di una situazione, o di un personaggio, che di base può essere

drammatica, ma che può diventare un meraviglioso veicolo per messaggi importanti”. Miscelare la

parte ironica, creativa con uno sguardo alla cronaca è l’obiettivo della manifestazione che sarà

rivolto esclusivamente alla bellezza.

guidati da Orazio Tomarchio e immergersi nel mondo de La Truccheria Cherie.

Un pomeriggio speciale da trascorrere insieme all’insegna della bellezza, del trucco e di Cherie che

avrà come Media partner Igers Palermo.

PALERMO- Evento unico in Sicilia, il, ideato da Orazio“Il trucco non come copertura dei difetti o camouflage, né tanto meno per nascondere ferite e lividi –Ad aprire la grande festa di Cherie Maquillage, non a caso, sarà un video messaggio della madrinaE se l’idea è stata quella di contribuire alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, si è aggiuntaSpecial guest e disturbatrice del “Secret Show”, sarà l’attrice palermitana Dalila Pace che dellaSarà possibile provare tutta la linea firmata Cherie Maquillage con l’aiuto degli artisti della bellezza