Giulio Borrelli, appena 18 anni, de "L'Arte Bianca" si è laureato vice campione del mondo nella categoria "Pizza classica" e nella categoria "pizza più larga". Il giovanissimo palermitano ha anche centrato la terza posizione nella categoria "Pizzaiolo più veloce".

Bene anche Fabrizio Borrelli, padre del diciottenne, che si è piazzato al terzo posto nella categoria "Pizza più larga".

"Voglio esprimere il mio apprezzamento - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando - per il prestigioso risultato ottenuto da Giorgio e Fabrizio Borrelli che con la loro bravura e professionalità hanno contribuito ad aumentare l'internazionalizzazione della città di Palermo".

"Siamo molto orgogliosi - hanno detto Giorgio e Fabrizio Borrelli - per ciò che siamo riusciti ad ottenere a conferma del grande amore per il mestiere che svolgiamo. Questo successo lo dedichiamo anche a tutti i palermitani”.

PALERMO - Palermo protagonista al 28mo campionato mondiale della pizza che si è concluso ieri a Parma.Il 28mo campionato mondiale della pizza, competizione dedicata al piatto italiano per eccellenza, si è svolto al Palacassa della fiera di Parma e ha visto in gara, nelle varie categorie, più di 770 maestri pizzaioli e chef in rappresentanza di circa 42 nazioni.