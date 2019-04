Si chiama, ha 94 anni ed è in corsa per un seggio in Consiglio comunale. La curiosa storia riguarda la città didove il prossimo 26 maggio ci saranno le elezioni per eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri.C'è chi parla di "candidatura da record", ma per la nonna reggiana non si tratta della prima discesa in campo., mentre nel 1965 fu eletta al Parlamento sardo, come indipendente nelle liste del Pci. Laureata in ingegneria civile e insegnante di matematica, la Branduzzi è stata una delle fondatrici della Cgil scuola.Nonostante le tante primavere alle spalle, l'aspirante consigliera che corre nella lista civica di centrosinistra "Reggio è" ha: gratuità del sistema educativo zero-tre anni, revisione delle politiche sulla casa e proposte su lavoro e ambiente.