I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno arrestato un netturbino colto in flagrante mentre svolgeva la sua "seconda attività" durante l'orario di servizio. Maurizio Sciortino, 49 anni, aveva addosso 113 grammi di hashish e 27 di marijuana.

I finanzieri del Goa, Gruppo operativo antidroga, aglio ordini del tenente colonnello Giuseppe Campobasso, seguivano da tempo i movimenti di Sciortino, dipendente della società con precedenti penali per droga. Anomale erano alcune sue tappe fuori dal circuito stabilito dal turno di lavoro. E così hanno fermato l'autocompattatore in via Dante. Dentro c'erano

95 grammi di hashish. Altri quaranta grammi di marijuana Sciortino li nascondeva in

casa.

"L’operazione di servizio, condotta dalle fiamme gialle a contrasto dei fenomeni di produzione e traffico di sostanze stupefacenti - si legge in una nota - si inserisce nel più ampio dispositivo realizzato sul territorio dalla Guardia di Finanza a tutela della collettività dai gravi pericoli che l’immissione della droga sequestrata sul mercato avrebbe potuto provocare.

non per raccogliere i rifiuti, ma per consegnare droga a domicilio.Sciortino è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Un episodio analogo, il 6 marzo scorso, aveva coinvolto il figliastro di Sciortino, Cristian Messina. Nel suo caso gli era stato sequestrato oltre un chilo e 400 grammi di hashish.