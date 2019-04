PALERMO - Dopo una lunga malattia è scomparso a Palermo don Pietro Furnari, parroco di Santa Maria dei Rotoli e cappellano del più grande cimitero della città. Arrivato otto anni fa, dopo l’esperienza in varie comunità del capoluogo, aveva saputo conquistare la simpatia e l’apprezzamento non solo dei parrocchiani, ma anche delle famiglie dei defunti che si recavano al campo santo per l’ultimo addio ai propri cari. I funerali del presbitero, deceduto a 67 anni, si terranno domani, sabato 13 aprile, alle 10 alla chiesa dei Rotoli; a presiedere la celebrazione sarà il vescovo Corrado Lorefice.