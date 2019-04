Avvenimenti previsti per oggi, venerdì, in Sicilia.1) CATANIA - Palazzo Platamone, ore 09:00 XI Business Forum italo-russo: "L'arte dell'innovazione".2) CATANIA - Liceo classico Spedalieri, ore 09:00 Incontro con il procuratore capo di Caltanissetta, Amedeo Bertone, sui temi della criminalità organizzata, racket e usura.3) PALERMO - Palazzo Forcella De Seta, ore 09:30 Incontro per illustrare le novità introdotte dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza che impattano sulle realtà imprenditoriali.4) CALTANISSETTA - Aula Bunker, ore 10:00 Processo Montante in abbreviato.5) CATANIA - Centro fieristico Le Ciminiere, ore 10:00 Consegna dei decreti di finanziamento ai primi cittadini, da parte del governatore Nello Musumeci, nell'ambito della seconda delle "Giornate dell'energia".6) PALERMO - Istituto Damiani Almeyda, Largo Mineo 4, ore 10:30 Incontro sul "Diritto all'istruzione e autonomia differenziata: disuguaglianze obbligatorie", organizzato dalle segreterie regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola. Partecipano l'ex ministro Luigi Berlinguer, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e l'assessore regionale Roberto Lagalla.7) PALERMO - Ass.to al Turismo, via Notarbartolo, 9 ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione del 94/o giro podistico internazionale di Castelbuono.8) MESSINA - Caserma Crisafulli-Zuccarello, ore 11:00 Cerimonia di partenza della Brigata Aosta, che a fine aprile tornerà in Libano per prendere parte all'operazione delle Nazioni Unite "Leonte XXVI".9) CEFALU (PA) - Ospedale Giglio, ore 12:00 Il vescovo della diocesi di Cefalù, Giuseppe Marciante, in occasione della Pasqua celebrerà la messa.10) ERICE (TP) - Sale della Biblioteca comunale, ore 16:00 Stati generali del turismo, organizzati dal governo regionale. I lavori saranno aperti dall'assessore al Turismo Sandro Pappalardo e si concluderanno il giorno successivo con la relazione del presidente della Regione Nello Musumeci.11) PALERMO - Villa Zito, via Libertà 52, ore 17:00 Dibattito politico-culturale dal titolo "Dimensione morale e azione politica, confronto tra esperienze diverse", promosso dall'associazione culturale "Circolo La Pira". Interverranno Gaetano Armao (FI), Manlio Mele (Pd) e Giorgio Trizzino (M5S).12) PALERMO - Stand Florio, via Messina Marine 40, ore 18:30 Anteprima per la stampa e le istituzioni della mostra di ritratti inediti "Fotografare Franca Florio. Il volto della Stella d'Italia" a cura di Alba Romano Pace. (ANSA).