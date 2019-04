Una donna di Campobello di Mazara (Tp), Tanina Rizzo di 68 anni, è morta in un incidente stradale sulla strada statale 115, in contrada Piana Scunchipani in territorio di Sciacca (Ag). A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei poliziotti, sono stati un furgone della Tim, Volkswagen Caddye, e una Toyota Yaris. Due le persone rimaste ferite e già trasportate al pronto soccorso.La vittima si trovava in macchina con il marito: D. P., di 72 anni, originario di Castelvetrano (Tp), che è rimasto gravemente ferito. Ferito anche il conducente del furgone. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. (ANSA)