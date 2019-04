". Così, stamattina, il ministro della Salute, durante un'intervista ai microfoni del programma tv "Mattino Cinque".L'annuncio fatto dall'esponente del governo giallo-verde arriva a poche ore dalla pubblicazione dei dati relativi all' "Italian obesity barometer report". Una recente ricerca svolta in collaborazione con l'Istat ha infatti lanciato un allarme sul nostro paese:. Gli uomini risultano coinvolti da questa patologia in percentuale maggiore, mentre il primato territoriale spetta alle regioni del sud. Dilagante il problema tra i più giovani, con il "bel paese" maglia nera in Europa per obesità infantile.Ma il governo si dice pronto a prendere le dovute contromisure. "Grazie a sgravi fiscali ad hoc - ha proseguito la Grillo -. Nel progetto saranno comprese tutte quelle strutture, dagli stadi alle piscine, compatibili con un'attività fisica aerobica, più utile a consumare calorie e a perdere peso".