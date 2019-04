e inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

. Ha tentato inutilmente di sbarazzarsene un 41enne di Partinico, colto in flagrante dai carabinieri del nucleo investigativo di Monreale.quando hanno notato lo strano comportamento di Gioacchino Guida, che ha tentato di nascondere goffamente il bidone. Alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi, di non alimentari i sospetti. Ma ogni tentativo si è rivelato inutile.La droga, immessa nel mercato dello spaccio, avrebbe fruttato circa trecentomila euro.Per Guida è scattato l'arresto per detenzione di stanza stupefacente ai fini di spaccio e per lui si sono aperte le porte del Pagliarelli. La droga è invece stata sequestrata