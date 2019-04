PALERMO - E' il primo parcheggiatore abusivo a cui viene applicata per un anno la sorveglianza speciale e a cui è stato prescritto di non abbandonare la dimora senza preavviso. Tutte misure previste dal nuovo decreto sicurezza varato dal governo. Il provvedimento è scattato per G.S, di 48 anni sorpreso più volte dagli agenti di polizia a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. Nei mesi passati è stato raggiunto anche da provvedimenti di daspo urbano che sono stati ignorati. Il giudice oltre alla sorveglianza speciale ha disposto per il palermitano anche di non incontrarsi con persone che hanno subito condanne e che sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza e di rincasare a casa dalle ore 20,30 e restarci fino alle ore 7 del mattino, e di trovare un lavoro entro 30 giorni. (ANSA).