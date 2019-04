La sentenza è stata emessa dalla quinta sezione penale della Suprema Corte che ha annullato il verdetto con rinvio per un nuovo appello solo sul punto della mancata concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.Mattera, difesa come parte civile dall'avvocato Anton Emilio Krogh, "finalmente - come ha spiegato il legale - dopo oltre sei anni può mettere la parola fine alla vicenda giudiziaria che l'ha vista parte offesa". Secondo il capo di imputazione, tra luglio e novembre 2012, Repici, allora 22enne, utilizzando due falsi profili Facebook, si sarebbe sostituito "illegittimamente alla persona di Trentalance (...) e così induceva in errore" Mattera con la quale "intratteneva delle conversazioni telematiche attribuendosi l'identità" del noto pornodivo. Un inganno nei confronti di Mattera, che gli avrebbe rivelato alcune informazioni private.In tal modo il giovane avrebbe compiuto, quindi, "atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere" Mattera "a proseguire le comunicazioni on line". Tuttavia, Repici non sarebbe riuscito "nell'intento in quanto la stessa, una volta resa edotta della sostituzione di persona, interrompeva i rapporti e si rivolgeva alle forze di polizia denunciando i fatti".Il 28enne, nel dicembre 2011, avrebbe usato lo stesso stratagemma con Irene Cao spacciandosi per Pozzato.(ANSA)