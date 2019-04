I responsabili della struttura hanno subito segnalato la vicenda ai carabinieri di Monreale che hanno inserito il profilo della giovane nella banca dati e hanno da subito iniziato le attività di ricerca. hanno subito segnalato la vicenda ai carabinieri di Monreale che hanno inserito il profilo della giovane nella banca dati e hanno da subito iniziato le attività di ricerca.

"Aiutatemi - dice la madre Valeria - non abbiamo notizie di mia figlia da tre giorni. Si è allontanata dalla comunità e non sappiamo dove sia, ha anche il telefono spento. Chi la dovesse riconoscere è pregato di avvisare me o le forze dell'ordine. Ha un segno particolare, una cicatrice in viso, dal naso fin sotto l'occhio". Il numero eventualmente da contattare è il 3200531041.

E' l'appello disperato dei familiari di Sharon Giarnotta, una ragazza di 17 anni scomparsa a San Giuseppe Jato, nel Palermitano. La giovane si sarebbe allontanata il 10 aprile dalla comunità "Il Girasole", non facendo più rientro e facendo perdere le proprie tracce.