E' giallo nella zona della Zisa, dove stamattina sono intervenuti gli agenti per accertare il danneggiamento nel negozio di un artigiano.L'attività commerciale finita nel mirino si trova in via D'Ossuna, nei pressi di via Imera, ma nessuno avrebbe sentito gli spari e, sulla strada, non sarebbero stati trovati i bossoli.In corso le indagini per accertare se si è trattato di una intimidazione. Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi