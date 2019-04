compirà quarant’anni tra pochi giorni ma si esprime come un anziano che ha visto il mondo; tra le mani ha due cellulari e un blocco di post-it arancione in cui annota qualsiasi cosa emerga da messaggi e telefonate. Vive in Italia da undici anni, ma la sua Nigeria non l’ha mai dimenticata, anzi, l’ha portata con sé: è il presidente della Nigeria Association Regione Sicilia, il cui cuore pulsante palermitano è il quartiere del mercato storico di Ballarò.tra le file della comunità, ehanno riacceso le luci della ribalta. Così negli ultimi mesi si è rafforzata la sinergia tra i membri “puliti” della comunità, quelli che lottano per stroncare i business della droga e della tratta delle donne, in pugno alle alleanze tra mafia siciliana e nigeriana.e attraverserà il centro storico di Palermo, partendo dal Teatro Massimo. Al suo fianco ci sarà anche l’associazione Donne di Benin City, che lotta faccia a faccia con le organizzazioni mafiose per strappare le ragazze nigeriane dalla schiavitù sessuale che viene loro imposta. Un’associazione di sole donne, presieduta da, che tiene traccia di ogni spostamento e bisogno delle connazionali in difficoltà tramite uno sportello al teatro Montevergini e si avvale di un’organizzazione capillare che sfrutta ogni nodo nella comunità nigeriana.– racconta – e so cosa significa fare una scelta perché è giusto, che è diverso dal fare una scelta perché c’è dietro un interesse. Qui, come in Nigeria, dietro c’è quasi sempre un interesse di altro tipo”.(protettrici che reclutano e poi assoggettano le ragazze): “Di solito le ragazze sono poco più che maggiorenni, anche se ci sono donne adulte coinvolte, e per tenerle sotto scacco le loro famiglie vengono minacciate anche e soprattutto se si trovano ancora in Nigeria, con la violenza. Questo, insieme alla mancanza di alternative sul territorio italiano e in particolare siciliano, porta le ragazze a tornare in strada anche dopo essere state aiutate dall’associazione a scappare chissà dove. Tra queste fughe e il fatto che spesso la criminalità si serve della confusione dei centri di accoglienza, i numeri della nostra comunità sono sempre incerti e materialmente non sappiamo mai chi siamo, né quanti”., membro dei centri “Pio La Torre” e “Impastato” e fautore del modello organizzativo di cui si servono, in totale autonomia, le Donne di Benin City. “Abbiamo invertito i ruoli: invece che guidare gli italiani, sono i nigeriani i protagonisti che ‘si servono’ di noi – spiega Rocca –. All’interno dell’associazione ci sono delle italiane che fanno da supporto, ma poi chi riesce davvero a conquistare la fiducia sono le donne nigeriane in persona. Allo sportello del Montevergini le vittime si sentono a casa perché parlano la stessa lingua e respirano la stessa cultura di chi le aiuta: esattamente il contrario di quello che, invece, hanno stabilito i protocolli nei vari centri di accoglienza – osserva – sempre gestiti da italiani, che spesso si limitano alla sola traduzione e quasi mai alla vera mediazione culturale”.: come presidente ha deciso di azzerare l’organico dell’associazione dopo che vari membri avevano rifiutato di dichiararsi ufficialmente tali, fornendo i propri documenti alle autorità. Un gesto controcorrente che ha provocato una spaccatura tra concittadini e tracciato un confine tra generazioni e stili di vita.– afferma Olomu – però ho anche scoperto una cosa: quando è nata la vera antimafia in Sicilia, era come noi: piccola. Guardiamo dov’è arrivata oggi… Quindi anche noi nigeriani, che altro dovremmo fare se non alzare la testa dalla Sicilia e da tutto il mondo? Se vogliamo integrarci, lavorare, avere una bella vita, dobbiamo lanciare un messaggio: non siamo tutti mafiosi e pericolosi”. Concetto, questo, che i nigeriani hanno esposto senza peli sulla lingua in una conferenza stampa nella chiesa di San Giovanni Decollato l’8 aprile scorso, proprio a seguito degli arresti. “Voi siciliani siete tutti mafiosi?”, aveva esordito provocatoriamente Olomu, per rendere l’idea del luogo comune che attanaglia i connazionali.: si scambiano i cellulari, parlano animatamente tra loro e contemporaneamente con gli interlocutori telefonici, commentano le strategie per sottrarre pezzi di comunità alle mafie e decidono le tappe della rinascita della Ballarò nigeriana. “Quando ho aperto l’associazione sono stata minacciata – dice Egbon – perché a detta di alcuni un’associazione di sole donne era una cosa inaudita; noi non ci siamo fermate, anzi abbiamo ribadito che nel nome c’è la parola ‘donne’ per un preciso motivo”. “Certo che ricevo minacce anch’io – le fa eco Olomu – ma ho superato dolore e paure, e ora ho paura solo di cosa non è giusto. È meglio non vivere, che vivere per fare e vedere certe cose”.