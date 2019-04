: questo l’obiettivo di due progetti approvati dalla giunta comunale di Palermo e che consentiranno alla città di partecipare a un bando nell’ambito del Fondo di sviluppo regionale. Due progetti da quasi nove milioni di euro, proposti dall’assessore all’Ambiente Giusto Catania ma a costo zero per il Comune e che riguardano due aree classificate dal ministero dell’Ambiente come Zone speciali di conservazione.con la rimozione delle discariche e dei rifiuti, la demolizione di alcuni fabbricati abusivi, interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, la creazione di sentieri naturali, siepi e filari ma anche il recupero di alcuni manufatti storici che ospiteranno un centro studi e punti di monitoraggio.la naturalizzazione delle aree, nuova macchia mediterranea e il recupero di percorsi storici. “Si gettano le basi per una vera riappropriazione da parte dei cittadini di queste due importanti aree naturali della città – commentano il sindaco Orlando e l’assessore Catania - Per quanto riguarda l’Oreto, con questo intervento si potrà di fatto dare avvio alla realizzazione del Parco per il quale è condizione essenziale il ripristino delle condizioni naturali e la fruibilità da parte dei cittadini, contro ogni forma di abuso e violenza. Con il progetto dell’Addaura vogliamo favorire una migliore fruibilità sostenibile dell’area, per ricostruire un rapporto sano con il mare e la costa, oltre la balneabilità. Confidiamo ora nell’attenzione da parte della Regione, come già avvenuto per Acqua dei Corsari dove la collaborazione istituzionale ci permetterà di riaprire e rendere fruibile il Parco Libero Grassi”.