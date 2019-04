CALATAFIMI-SEGESTA (TRAPANI) - Maltrattamenti e violenze fra le mura domestiche, fino agli abusi sessuali sulle due figlie iniziati quando queste erano ancora minorenni. E' quanto ricostruito dai carabinieri di Calatafimi-Segesta, piccolo centro in provincia di Trapani, che hanno arrestato un uomo. A dare il via all'indagine è stata una delle due ragazze, che a dicembre ha chiesto aiuto ai carabinieri denunciando il padre. L'uomo, su richiesta della Procura di Trapani, adesso si trova in carcere per ordine del gip.