"Siamo spesso oggetto di propaganda e di elogi da parte della politica, ma quando c'è da investire risorse per il nostro nuovo contratto la risposta è nulla. Solo il contratto può restituirci dignità. Dunque, parte il nostro percorso di sensibilizzazione". , ma quando c'è da investire risorse per il nostro nuovo contratto la risposta è nulla. Solo il contratto può restituirci dignità. Dunque, parte il nostro percorso di sensibilizzazione".

Così la Cgil insieme alla categoria del lavoro pubblico, Fp Cgil, e quella della Polizia di Stato, Silp Cgil, motivano l'avvio di una mobilitazione per sensibilizzare la società civile "sull'inerzia del governo rispetto al rinnovo contrattuale del comparto sicurezza".

"Il contratto di lavoro, per quel che attiene la parte economica- ricordano le sigle della Cgil- è scaduto da ormai 4 mesi. La coda contrattuale e la parte normativa relative al vecchio accordo non interessano evidentemente al governo che ancora non ci convoca. Una inerzia e un paradosso inaccettabili che mortificano le lavoratrici e i lavoratori della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria i quali ad aprile dovranno accontentarsi degli spiccioli relativi alla vacanza contrattuale". "Per questo - annunciano - abbiamo deciso di avviare un percorso di mobilitazione presso tutti gli uffici della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria per sensibilizzare, oltre alla categoria, l'intera società civile". Il 17 aprile ci sarà un presidio e un volantinaggio davanti a tutte le prefetture. (ANSA).