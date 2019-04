Gli appuntamenti in Sicilia per il weekendL’associazione Aido organizza domenica 14 una passeggiata nel centro di Licata per sensibilizzare sui temi della donazione degli organi e dei tessuti: “PasseggiAido” partirà dalle 9 del mattino a Piazza Attilio ed arriverà fino alla spiaggia di Marinello. Sarà possibile iscriversi all’evento direttamente presso il gazebo allestito in piazza.Anche questo fine settimana gli spazi del Mercato Sanlorenzo di Palermo sono occupati da un interessante evento per promuovere il pesce azzurro nostrano: sabato e domenica dalle 12 alle 23 il mercato si trasforma in un borgo marinaro e offre a tutti i visitatori una serie di piatti preparati dalla pescheria del mercato a un prezzo speciale. Inoltre, nel pomeriggio di sabato, al via l’appuntamento del talent musicale “Ciao mamma, oggi suono al Mercato”, che porterà sul palco giovani talenti della scena musicale siciliana.Domenica 14 alle 18:30 torna la rassegna teatrale “Voci di Sicilia” che porta sul palco del Teatro Garibaldi di Enna Mario Zamma con “Sbussolati!”: l’attore irpino mette in scena uno spettacolo fatto di monologhi, musica e comicità che sviscera le contraddizioni della nostra società. Enrico Brignano, invece, sbarca al Pal’Art Hotel di Acireale con “Innamorato Perso”: nella giornata di sabato alle 21, l’attore e comico romano mette in scena lo spettacolo sull’amore per la vita che ha già riempito i palazzetti di tutta Italia. Al teatro Golden Hall di Vittoria, in provincia di Ragusa, Davide Enia con “L’abisso”: l’esperienze da reporter nell’isola di Lampedusa raccontate sotto forma di spettacolo teatrale in cui il canto, la recitazione e i monologhi si mescolano per mostrare la tragedia degli sbarchi e il fenomeno dell’immigrazione. La messa in scena incomincerà alle 21.Si chiama “Tratti” la prima personale dell’attrice Paola Greco allo spazio Open di Catania, in collaborazione con Koart: le venti tele raccolte da Aurelia Nicolosi sono frutto di un percorso di ricerca personale e artistica che parte da Catania e arriva fino a Parigi. La mostra aprirà sabato 13 e chiuderà il 2 giugno e sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 15 alle 20 e la domenica dalle 11 alle 16.Dal 9 al 14 aprile al via la nona edizione del festival “Nei luoghi della bellezza” organizzato dal Comune di Noto e dall’associazione Ri-flexus: l’evento, a cui è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica e che interesserà alcuni spazi della città come Palazzo Ducezio, Piazza Municipio e Palazzo Nicolaci, unisce le varie lingue dell’arte, della poesia, del teatro e della letteratura che pongono al centro della discussione filosofica il tema della bellezza artistica. Parteciperanno agli appuntamenti importanti nomi come la scrittrice Simonetta Agnello Horby e il critico d’arte Achille Bonito Oliva. Sabato alle 18 il Teatro Massimo di Palermo ospiterà nella Sala Onu Beatrice Monroy, Rinaldo Clementi e Nunzia Lo Presti per raccontare “Idomeneo” di Wolfgang Amadeus Mozart: l’appuntamento, che fa parte del ciclo “Vi racconto l’opera”, metterà al centro della discussione gli aspetti più introspettivi e curiosi dell’opera di Mozart.