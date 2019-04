Il cronoprogramma prevede che il prossimo 15 aprile il Dipartimento invii all'assessorato per l'Economia la richiesta di istituzione di un capitolo di bilancio finalizzato al trasferimento alla Resais delle risorse finanziarie necessarie, che dovrà avvenire entro il 18 aprile. il Dipartimento invii all'assessorato per l'Economia la richiesta di istituzione di un capitolo di bilancio finalizzato al trasferimento alla Resais delle risorse finanziarie necessarie, che dovrà avvenire entro il 18 aprile.

, Marianna Caronia, che era stata fra i promotori del provvedimento di stabilizzazione previsto dalla Legge regionale 8/2018, ha affermato che "dopo anni l'annosa vicenda di queste famiglie che lavoravano senza diritti e riconoscimento per la Regione dentro gli uffici si avvia ad una regolarizzazione. E' il coronamento di una battaglia durata anni, con una soluzione che garantise i lavoratori e i servizi".

per il lavoro il cronoprogramma per il definitivo passaggio in Resais di 2.600 Ex Pip della Regione, con un serrato cronoprogramma che partirà già lunedì prossimo.adotterà un decreto di impegno delle somme, con l'elenco dei nominativi dei soggetti facenti parte del bacino ex Pip.entro 48 dalla notifica, il presidente della Resais convocherà il CdA per i provvedimenti di competenza e contemporaneamente saranno avviate le procedure di conciliazione con i lavoratori., "questo è finalmente il primo passo concreto dell'iter che dovrà consentire a breve il passaggio dei lavoratori alla Resais"segretario generale della Fisascat Cisl-. Sappiamochi deve fare che cosa. Abbiamo apprezzato la presenza al tavolo del nuovo presidente di Resais, l'avvocato Ventimiglia che pur essendosi insediato poche ore prima della riunione ha dato un input importante per definire il percorso di stabilizzazione che darà finalmente serenità ai Pip e alle loro famiglie".