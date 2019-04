Chiuderanno la serata Aboubakar Soumahoro e Pif.

A Palermo, la città aperta che in questi anni ha ricostruito la sua antica identità di crocevia di culture, nel cuore del Mediterraneo, proponendosi come modello di partecipazione e di accoglienza dei migranti. A Palermo l'Espresso ha dedicato negli ultimi mesi reportage e inchieste, da Palermo L'Espresso comincia il suo giro che lo porterà in diverse città italiane, con l'obiettivo di incontrare i lettori e i cittadini, di essere sempre più fedele alla sua ispirazione originaria, di proporsi come luogo di confronto e di dibattito per la società civile.incontreranno gli studenti e i docenti all'università presso la Scuola delle Scienze umane e del Patrimonio culturale, in viale delle Scienze, edificio 12, aula Seminari. Interverranno:, con la partecipazione del sindacoe diversi ospiti: giornalisti, intellettuali, animatori sociali, attori, musicisti, oltre ai giornalisti dell'Espresso. Tra gli altri,di Addio Pizzo con uno dei commercianti bengalesi che hanno denunciato il racket. Le foto di, la musica di, le parole della scrittriceDopo la tappa di Palermo, L'Espresso in Tournée proseguirà nelle prossime settimane a Milano.