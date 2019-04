più due per i veicoli normali e ovviamente quella d’emergenza. E’ una vera e propria rivoluzione quella che sta per arrivare in viale Regione siciliana, una delle principali strade di Palermo che fa da collegamento tra due autostrade e attraversa tutta la città., ad aprile, ma finora è rimasto ben chiuso in un cassetto. Al suo rientro in giunta, il leader di Sinistra Comune era stato chiaro: l’idea non è morta, anzi si ripresenterà. E adesso il Comune dopo ben due anni passa ai fatti, con un piano che partirà dopo Pasqua e si concluderà a metà agosto: una marcia a tappe forzate ma che deve fare i conti con il traffico e che quindi procederà lentamente e a tratti.(tranne che sul ponte Corleone e in alcuni punti all’altezza delle uscite o entrate), anche se i lavori saranno solo di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale, affidando tutto ad Amat e Rap.le corsie. Attualmente su 12 metri quattro servono per la corsia d’emergenza e il resto viene diviso nelle due corsie di marcia e sorpasso; col nuovo assetto, invece, la corsia d’emergenza passerà da quattro a 2,5 metri, poi ce ne sarà una limitrofa (quindi a destra) da 3,5 metri per i mezzi pesanti, gli autobus e i taxi e infine due ordinarie, da tre metri l’una, per tutti gli altri veicoli. Rimane escluso il tratto iniziale lato Messina, cioè dalla rotonda Oreto allo svincolo Bonagia, visto che qui la carreggiata è più stretta.che mira a fluidificare la viabilità in una delle strade che è certamente fra quelle con il traffico maggiore in Italia, con gravi conseguenze in termini di inquinamento dell'aria ed acustico". I limiti di velocità resteranno però invariati: 30, 50 o 70 chilometri orari a seconda del tratto, ma il vantaggio delle tre corsie, secondo i tecnici, è che nelle ore di punta il traffico sarà più fluido.i cantieri dovrebbero chiudersi prima di Ferragosto e probabilmente a settembre ci sarà quindi la partenza delle tre corsie. Ma è anche possibile che, terminata una carreggiata (in direzione Trapani o Messina), il provvedimento venga applicato già in quella predisposta, con una partenza quindi a tappe.