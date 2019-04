. Il comitato ha già avviato una raccolta e oggi sono stati montati gazebo in quasi tutti i centri della provincia di Trapani. "Nelle scorse settimane, abbiamo già raccolto circa 20mila firme" dice Ignazio Passalacqua, marsalese, piccolo imprenditore del settore turistico ed ex consigliere provinciale di sinistra."Ieri - continua Passalacqua - il presidente della Regione, Nello Musumeci, agli Stati generali del turismo di Erice, ha preso un impegno preciso. Ha detto che se Palermo continuerà a fare resistenza a un possibile accordo con Birgi, si cercherà di fare questo accordo con l'aeroporto di Catania". Sempre ieri, a Marsala, nel corso dell'inaugurazione del nuovo allestimento espositivo della Nave romana di Marausa, Musumeci aveva detto: "L'aeroporto di Birgi vive perché lo vuole la Regione, che ha tirato fuori decine di milioni. Lasciatemi lavorare, smettetela di fare polemiche. Se riusciamo a risolvere questo problema, siamo quasi a cavallo. I turisti arrivano. Speriamo di poterne fare un aeroporto capace di vivere in maniera autonoma. Ma non si dica che i turisti arrivano se c'è l'aeroporto, altrimenti ci vorrebbe un aeroporto in ogni città d'Italia".(ANSA)