, attraversa le vie del centro storico partendo da via Alloro e tornando tra i vicoli della parte più antica di Palermo. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la processione della confraternita di Santa Maria dell’Itria dei Cocchieri, fondata nel 1596 e da oltre 400 anni impegnata nella processione che celebra il Cristo morto e la Madonna Addolorata prima della festa della Pasqua., si terrà venerdì 19 aprile e prenderà il via alle 16.30 dalla chiesetta di via Alloro, di fronte il Giardino dei Giusti: le “vare”, ossia le strutture in legno portate in spalla e che sorreggono le statue del Cristo e dell’Addolorata, procederanno a passo lento lungo le vie del centro storico, fra le preghiere e le musiche della banda., via Roma, piazzetta Santa Cecilia, via Cantavespri, piazza Rivoluzione, via Garibaldi, via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Balsamo, corso dei Mille, via Lincoln, via Cervello, via Torremuzza. E ancora via Alloro, via IV aprile, piazza Marina, via Lungarini, via Maletto, piazza San Francesco, via Paternostro, via Aragona, piazza Rivoluzione, via Schiavuzzo, via Castrofilippo e il rientro in chiesa.ma anche di numerosi turisti – dice il superiore Pasquale Caccamo – La Settimana Santa è il culmine dell’intero anno liturgico e con la processione, fondata sulla pietà popolare e sulla devozione al Cristo morto e alla Madonna Addolorata, possiamo entrare maggiormente in un clima di preghiera in preparazione della Pasqua. Un ringraziamento particolare va ai confrati e al tantissimi fedeli che, ogni anno, si mettono a servizio degli altri portando le vare lungo tutto il percorso”.