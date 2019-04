PALERMO - Ancora una azione vandalica contro un autobus della linea Amat a Palermo; è successo la scorsa notte, attorno alle 3.45, in via Carmelo Raiti, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Qualcuno ha preso di mira il bus della linea notturna 2 lanciando un sasso che ha frantumato un vetro: tanta paura per l'autista, costretto a fermarsi. Non è ancora chiaro se a bordo vi fossero passeggeri. E' intervenuta una volante della polizia.Ieri, ha reso noto l'Amat su Twitter, è stata danneggiata anche la biglietteria automatica nel capolinea del tram nella stazione Notarbartolo. Per l'acquisto dei biglietti, i viaggiatori dovranno recarsi presso il nodo Amat di Notarbartolo.(ANSA)