Così la preside dell'istituto scolastico Ipsia Marconi di Imperia, e dell'Istituzione di istruzione superiore "Colombo", di Sanremo,, ha cercato di giustificarsi con i carabinieri al momento in cui è stata fermata a Ventimiglia con l'auto della scuola, una Toyota Corolla. In quest'ultimo episodio la preside era stata per oltre un'ora a Mentone (Francia), a pochi chilometri da Ventimiglia.Questa, secondo gli investigatori, sarebbe il comportamento adottato dalla preside arrestata nell'uso privato dell'auto della scuola. La preside, 62 anni, originaria di Marsala (Trapani), è stata fermata appena ha superato la frontiera di Ventimiglia. La docente non ha saputo in alcun modo giustificare il viaggio in Francia con l'auto di servizio. Per i carabinieri quel viaggio non aveva "alcuna motivazione riconducibile all'attività lavorativa svolta, in più era con familiari". L'inchiesta, spiegano i carabinieri, ha consentito di "acclarare l'abitualità della condotta, facendo emergere il pieno uso per finalità private di un bene di cui la preside aveva la disponibilità", ma "per i soli fini connessi al suo ruolo".. Dopo una segnalazione, i militari hanno cominciato appostamenti e avviato intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno portato a individuare più violazioni. Con l'accusa di peculato, la donna rischia una pena fino a 10 anni.