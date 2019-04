PALERMO - Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 15 aprile, in Sicilia:1) CATANIA - Sede Uil, via Sangiuliano 365 ore 09:30 Esecutivo Uila Sicilia, convocato dal segretario generale Nino Marino su tutele previdenziali per i braccianti danneggiati dalle calamità naturali, marchio 'anticaporalato e antisfruttamento' per i prodotti agricoli, riforma della forestale e 'Giornata SvegliaRegione!'. Partecipa Enrica Mammucari, in rappresentanza della Segreteria nazionale Uila.2) ENNA - Kore ore 10:00 Presentazione della società per azioni Victoria Aviation Group, società a capitale interamente australiano costituita a Catania per realizzare nuove infrastrutture aeronautiche e servizi di manutenzione aerea. Partecipano il Consiglio di amministrazione, rappresentanti degli investitori e il sindaco di Centuripe, Elio Galvagno.3) PALERMO - Villa Whitaker ore 10:00 Dialogo con gli studenti su: "Cosa nostra e 'Ndrangheta: sistemi criminali a confronto". Interverranno i giornalisti Salvo Palazzolo di Repubblica e Paolo Bonacini del Fatto Quotidiano.it che ha seguito per la Cgil di Reggio Emilia il processo Aemilia contro la 'ndrangheta.4) CATANIA - Municipio ore 10:30 Il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura, Barbara Mirabella, presentano il 'Maggio dei libri 2019' in programma dal 23 aprile, Giornata mondiale Unesco del libro, al 31 maggio. In calendario 140 eventi.5) PALERMO - Palazzo delle Aquile ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione dell'app "MetropolitanPass" per venire incontro alle esigenze dei turisti. Realizzata da Confcommercio Palermo, grazie alla joint venture con la società Informamuse.6) CATANIA - Università, dipartimento Matematica ore 16:00 Si tiene la 28/esima edizione di 'Etniade matematica', gara riservata agli studenti del biennio degli istituti secondari superiori che aderiscono al Piano lauree scientifiche per la Matematica. Gli iscritti sono 426 e sono di scuole delle province di Catania, Caltanissetta, Enna, Siracusa e Ragusa.7) CATANIA - Sede Uil, via di Sangiuliano 365 ore 16:30 Il segretario della Uil, Carmelo Barbagallo, inaugura i rinnovati locali della segreteria territoriale del sindacato.8) CATANIA - Diplomatici, via Duca degli Abruzzi 180 ore 17:30 Incontro sulla Giustizia con il magistrato Giuseppe Ayala e i componenti del comitato scientifico di Mareliberum, il festival di geopolitica che si terrà a Catania dal 31 maggio al 1 giugno prossimi. L'iniziativa rientra nell'ambito di Words of tomorrow, incontri organizzati dall'associazione Diplomatici con il patrocinio di Est west european institute.