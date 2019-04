Programma della Settimana Santa in Missione Speranza e Carità a Palermo

Martedì 16 aprile: ore 18.30 Liturgia penitenziale (confessioni) in via Decollati 29 alla “Cittadella del Povero e della Speranza” nella chiesa “ Casa di preghiera per tutti i Popoli”.

Mercoledì 17 aprile: ore 7,30 messa celebrata da Padre Pino Vitrano in via Archirafi 31 nella Missione Speranza e Carità nella “Cappella della Misericordia”.

Giovedì 18 aprile: ore 18,30 messa Cena Domini con lavanda dei piedi, in via Decollati 29 alla “Cittadella del Povero e della Speranza” nella chiesa “ Casa di preghiera per tutti i Popoli”.

Sempre giovedì alle ore 21,30 fino alle 24,00 ci sarà l'adorazione eucaristica in via Archirafi 31 nella Missione Speranza e Carità nella “ Cappella della Misericordia”.

Venerdì 19 aprile: ore 15,00 commemorazione della morte di Gesù, in via Archirafi 31 nella Missione Speranza e Carità nella “Cappella della Misericordia”.

Sabato 20 aprile: I fratelli e le sorelle della Missione Speranza e Carità parteciperanno in Cattedrale alle 22,00 alla veglia Pasquale presieduta dall'Arcivescovo Don Corrado Lorefice.

Domenica 21 aprile Santa Pasqua: ore 18, santo rosario, a seguire ore 18,30 messa celebrata da Padre Pino Vitrano in via Decollati 29 alla “Cittadella del Povero e della Speranza” nella chiesa “ Casa di Preghiera per tutti i Popoli”".

- Biagio Conte è tornato a Palermo. "L'intera comunità della Missione Speranza e Carità - si legge in una nota - annuncia con gioia il ritorno a Palermo di Fratel Biagio. Il missionario è tornato dopo un lungo cammino di speranza che lo ha visto percorrere Francia, Spagna, Portogallo e Marocco. Fratel Biagio dopo aver accolto Papa Francesco il 15 settembre a Palermo, il 9 ottobre è partito con la nave per andare a Lourdes e riprendere il cammino. Ogni giorno ha percorso circa 25 km e ha toccato tante città, le principali sono state: Santiago de Campostela, Fatima, Lisbona, Madrid, Rabat, Casablanca da cui poi è ripartito per tornare a Palermo. In ogni luogo ha chiesto che si apra un oratorio per i giovani, una mensa per i poveri, un luogo di accoglienza per chi è in strada. In ogni città ha chiesto di accogliere i migranti e di soccorrere i nostri poveri. Fratel Biagio è tornato a Palermo perché tutta la Missione e migliaia di cittadini di Palermo hanno chiesto il suo ritorno.Domani martedì 16 aprile alle ore 16,00 vi sarà un sit-in in piazza Verdi - ''Giornata dell'orgoglio della comunità nigeriana'' -, la Missione Speranza e Carità parteciperà, con suoi rappresentanti, portando solidarietà e speranza alla comunità nigeriana.Sempre venerdì alle ore 21,00 via Crucis, partenza da via Archirafi 31 con un itinerario per le vie della città di Palermo per arrivare in via Decollati 29 alla Cittadella del Povero e della Speranza” nella chiesa “ Casa di Preghiera per tutti i Popoli”