PALERMO - La Corte d'appello di Palermo ha confermato, con lievi riduzioni di pena, le condanne stabilite in primo grado dal Gup a carico di sei favoreggiatori del boss latitante Matteo Messina Denaro coinvolti in una inchiesta del 2015 che fece luce sull'ultima rete di "postini" al servizio del boss castelvetranese. Tra gli imputati, accusati a vario titolo di mafia e favoreggiamento, anche il capomafia, boss di Partanna, tra i fedelissimi del padrino trapanese che ha avuto 14 anni. Scimonelli, secondo i pm avrebbe anche riciclato in Svizzera i soldi di Messina Denaro.A 14 anni e 4 mesi è stato condannato il capomafia di Salemi (Tp)e a 10, uomo "d'onore" della "famiglia" di Santa Ninfa (Tp). Rispettivamente 11 e 8 anni hanno avuto, altro presunto esponente del clan di Santa Ninfa, e il salemitano(per l'imputato, difeso dagli avvocati Domenico La Blasca e Amalia Imbrociano, il reato di associazione mafiosa è stato riqualificato in concorso esterno). Per favoreggiamento alla mafia, 4 anni di carcere sono stati inflitti all'autotrasportatore, di Mazara del Vallo.Il processo di primo grado riconobbe risarcimenti danno per le parti civili: Sicindustria e Associazione antiracket e antiusura Trapani, Comuni di Castelvetrano e Salemi, Associazione antiracket "La Verita' Vive" di Marsala, Antiracket Alcamese e Centro studi "Pio La Torre".(ANSA)