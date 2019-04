e il tetto sono crollati. Il mondo è con il fiato sospeso. Il timore è che non resti più niente, come ha dichiarato un portavoce.

Secondo le prime indicazioni, l'incendio si sarebbe sviluppato da un'impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro.

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per determinare le cause dell'incendio. Il comune ha aperto un'unità di crisi presso l'Hotel de Ville. Il titolo online di 'Liberation' recita 'Notre Drame'.

, mentre avanza il buio in un cupo presagio di cenere e sventura. Brucia la cattedrale Notre-Dame di Parigi. Brucia, accompagnata dal dolore di chi prega e chi spera che si possa ancora salvare. Le immagini diffuse sui social mostrano un intenso fumo. La guglia principalesu questo tipo di edificio potrebbe causare il crollo dell'intera struttura": così in un tweet la protezione civile francese chiarisce quello che sta succedendo, dopo che in molti, guardando le fiamme, si sono chiesti perché i pompieri non abbiano fatto uso di Canadair o elicotteri. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si era aggiunto ai commenti perplessi. "Al fianco dei pompieri che al momento fanno il massimo per salvare Notre-Dame", conclude il tweet.ha rinviato un discorso che avrebbe dovuto tenere stasera. "Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme - questo il tweet di Macron -. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, stasera sono triste di veder bruciare questa parte di noi".- ha twittato la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo -. I pompieri di Parigi stanno tentando di domare le fiamme. Siamo mobilitati sul posto in stretto contatto con la diocesi di Parigi. Invito tutte e tutti a rispettare il perimetro di sicurezza".queste le parole del portavoce dei vescovi di Francia. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato: "Londra condivide il dolore di Parigi". "I nostri pensieri sono con gli amici francesi", ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Enorme tristezza": è l'espressione d'affetto usata dal Vaticano.sul Lungosenna per pregare insieme. Si sentono canti di chiesa sullo sfondo. Notre-Dame continua a bruciare. Si lotta per salvare la cattedrale. Sono i momenti decisivi. Si guarda con preoccupazione alle monumentali campane di Nostra Signora. Al momento non risultano persone coinvolte nell'incendio.fin dove è possibile arrivare. E' un segno di fede in un momento drammatico. Molti sono in ginocchio e recitano l'Ave Maria.