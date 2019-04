Esattamente come hanno fatto i tanti palermitani che in questi giorni si sono recati al Centro comunale di raccolta di viale dei Picciotti, a Brancaccio, o alla sede della Settima circoscrizione per ritirare uno dei kit per la raccolta delle deiezioni canine.controlli della Polizia municipale ma anche kit gratuiti con paletta o sacchetto. Insomma niente di strano, se non fosse che sulle scatole campeggia in tutta evidenza il logo della fallita Amia che ormai dal 2013 ha lasciato il posto alla Rap. Una “stranezza” notata da diversi utenti che hanno iniziato a chiedersi come mai ci siano ancora in circolazione prodotti con il marchio di una partecipata che da almeno sei anni non esercita più l’attività.“Ne abbiamo trovati a migliaia in uno dei nostri magazzini – dice il numero uno di Rap a Livesicilia – E dal momento che non avrebbe alcun senso lasciarli deperire, abbiamo deciso di distribuirli gratuitamente”. Norata, da quando è alla guida della partecipata che si occupa di igiene pubblica, ha infatti indossato anche i panni del “detective”: ispeziona i sacchetti abbandonati per strada per risalire a chi li ha buttati, pizzica i dipendenti fannulloni ma gira anche per i magazzini dell’azienda per capire cosa ci sia dentro.Ci sono i classici kit con paletta e sacchetto, ma anche quelli di cartone che sono più facili da smaltire e più ecologici. “Non so da quanto tempo si trovassero lì, né quanto siano costati - continua Norata – ma la curatela dell’Amia non se ne farebbe niente, noi almeno possiamo usarli e distribuirli”. Anche perché i kit, per anni, hanno occupato uno dei magazzini dell’azienda: insomma, un doppio danno tra uno spazio occupato inutilmente e migliaia di gadget che rischiavano di rovinarsi col tempo. Danno di cui, però, fino ad ora non si era incredibilmente accorto nessuno.Insomma i kit finalmente potranno essere usati dai padroni dei cani, rendendo, si spera, le strade di Palermo un po’ più pulite: un servizio per il quale ringraziare l’ormai fallita e tanto vituperata Amia.