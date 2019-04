PALERMO - "Anche se in Sicilia la normativa non è stata ancora recepita su indicazione del segretario nazionale Lorenzo Cesa l'Udc ha pubblicato sul sito politico regionale www.udcsicilia.it il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative nei Comuni dove si vota con una popolazione al di sopra di 15.000 abitanti nello specifico Caltanissetta, Gela, Mazara Del Vallo e Bagheria". Lo dice una nota del partito. "La nostra - ha detto il coordinatore politico regionale Decio Terrana - è stata una scelta politica di massima trasparenza nei confronti degli elettori, sin dall'inizio abbiamo chiesto ai candidati dell' Udc la documentazione richiesta dalla norma nazionale, personalmente ritengo che i partiti devono garantire la massima trasparenza, il sano impegno politico e rispetto nei confronti dei cittadini elettori, una scelta quella di pubblicare i dati in linea con i nostri principi e valori".(ANSA).