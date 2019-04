Il riferimento è ad un incidente che si è verificato a febbraio scorso sulla tratta ferroviaria Siracusa-Modica tra un treno regionale e quattro mucche. Dalle indagini era emerso che il macchinista del convoglio non ha potuto evitare l'impatto nonostante l'attivazione del freno di emergenza poiché in curva si è visto sbucare quattro bovini di grosse dimensioni incustoditi. Nessun passeggero è rimasto ferito., questa volta riferito ad un incidente che si è verificato a metà marzo sulla tratta ferroviaria Siracusa-Catania: un treno regionale, dopo la fermata di Priolo Melilli, ha impattato contro diversi bovini che si trovavano incustoditi sulla linea ferrata, provocando un sobbalzo del carrello anteriore del treno. Non si sono registrati feriti a bordo ma solo disagi dovuti all'impossibilità di proseguire il viaggio a causa degli animali, di oltre due quintali ciascuno, rimasti incastrati sotto il materiale rotabile. La tratta è stata interrotta per oltre tre ore, soppressi due treni e ritardi considerevoli sono stati accumulati da 12 treni.(ANSA)