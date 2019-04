- Tragico incidente sulla strada provinciale 2 che collega Partinico a San Cipirello, nel Palermitano.E' successo all'altezza del chilometro 9+900, l'impatto si è rivelato violentissimo e non l ha lasciato scampo alla donna, rimasta intrappolata tra le lamiere.Per estrarre il corpo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La 57enne, che abitava a San Giuseppe Jato, si trovava sul sedile posteriore della macchina su cui viaggiavano altre tre donne che hanno riportato lievi ferite. Sono state trasportate all'ospedale Civico di Partinico, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.. I rilievi sono in corso, la strada è stata chiusa al traffico e si registrano al momento forti rallentamenti.