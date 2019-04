, promosse dal consorzio FLAG “Golfi di Castellammare e Carini”, finalizzate alla creazione di una rete di attività per la valorizzazione ecoturistica dell’ambiente marino e costiero., vede il coinvolgimento di alcune scuole (l’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” di Isola delle Femmine, l’Istituto Autonomo Comprensivo “G. Pitrè- A. Manzoni” di Castellammare del Golfo, e l’Istituto Comprensivo “Rettore F. Evola” di Balestrate ) e circoli velici presenti sul territorio del FLAG (Lega Navale di Castellammare del Golfo, Asd Centro velico Balestrate, Asd Isola del Vento-Isola delle Femmine, Circolo Velico Sferracavallo) con i quali stipulati dei protocolli d'Intesa per la realizzazione di alcune attività pratiche, quali: formazione vela e regate. Pertanto sono stati programmati degli Open Day nei quali prevista pratica di formazione in mare, grazie ad esperti di vela, per i piccoli studenti., il cui presidente è la marsalese Luisa Tumbarello, si è svolto a Isola delle Femmine, nella mattinata di sabato 13 aprile, con l’Open Day realizzato in collaborazione con la Asd Isola del Vento e che ha visto la partecipazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Francesco Riso” che hanno effettuato delle prove in mare; alla manifestazione presente anche il sindaco di Isola delle Femmine, Stefano Bologna. I ragazzi hanno ricevuto un attestato e dei gadget; al Circolo velico sono stati invece donati dall’organizzazione vele e giubbottini di salvataggio per meglio affrontare la scuola vela estiva., il progetto prevede l’organizzazione di convegni dedicati al mondo della vela e alle altre attività di turismo sostenibile importanti per la sensibilizzazione sui temi relativi alla salvaguardia dell’ambiente marino ma anche per lo sviluppo socio-economico del territorio; di una regata FIV optimist denominata “Coppa del Golfo” ed organizzata in collaborazione con il Circolo Velico Balestrate; e tante altre attività formative ed esperienziali a Castellammare del Golfo e Sferracavallo.