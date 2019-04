Si terranno oggi pomeriggio nella cattedrale di San Severo in provincia di Foggia i funerali del maresciallo dei carabinieri Vincenzo Di Gennaro, ucciso con tre colpi di pistola sparati sabato scorso a Cagnano Varano da un pregiudicato che voleva vendicarsi per dei controlli subiti. Alle esequie parteciperanno anche la ministra Trenta e il presiedente della Camera, Fico. "Siamo credenti - ha detto la fidanzata del maresciallo in una intervista al 'Corriere' -. Sognavamo la cerimonia in una delle chiese barocche di San Severo, ci piaceva progettare quella giornata".