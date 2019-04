Chiuse da un pezzo quelle di Pd e Movimento 5 Stelle, oggi è toccato a Lega e Fratelli d'Italia trovare la quadra definitiva. Con qualche sorpresa.A Roma oggi si sta cercando di trovare la difficilissima quadra. Da una parte Gianfranco Micciché, che tiene il punto sulla candidatura del capogruppo Giuseppe Milazzo. Dall'altra Salvo Pogliese, sindaco di Catania, che lamenta l'assenza di un candidato di peso della sia città, e Antonio Tajani, uomo forte del partito in Europa, che vorrebbe fosse ricandidato Giovanni La Via (eletto con gli alfaniani allo scorso giro e poi rientrato in Forza Italia). Tra minacce di Aventino e scomuniche reciproche, si è arrivati a oggi e, con vincitori e vinti.. Fuori discussione sono, dietro a Silvio Berlusconi, le candidature dell'uscente Salvatore Cicu, di Saverio Romano, di Dafne Musolino, candidata di Cateno De Luca attorno alla quale a Messina si stanno saldando diversi ambienti centristi (anche con trascorsi di centrosinistra) e che in Sicilia conta sull'appoggio dell'Udc. Quasi certo il posto in lista per Giorgia Iacolino, figlia dell'ex eurodeputato Salvatore. Non chiaro ancora, invece, se ci sarà Stefania Prestigiacomo o no. Più probabile sembra che la ex ministro siracusana non ci sia, il nome femminile in entrata last minute potrebbe essere quello di. C'è anche la sarda Gabriella Greco.Il pioniere dei salviniani siciliani ha scalzato il golden boy catanese Fabio Cantarella. Un piccolo terremoto sotto al vulcano per il Carroccio. Il giovane dirigente ha glissato con eleganza escludendo che vi sia un caso. Così ha deciso il Capitano e amen. È in lista e dietro a Matteo Salvini Igor Gelarda , l'ex grillino palermitano uomo forte dei salviniani di Palermo. Completano la lista l'imprenditrice Maria Concetta Hoops di Mazara del Vallo, Annalisa Tardino, ex candidato sindaco di Licata, l'avvocato Francesca Donato, dal luglio 2013 presidente dell'associazione Progetto Eurexit che sostiene l'uscita dell'Italia dall'Eurozona, il sardo Massimiliano Piu e la sassarese Sonia Pili.il posto lasciato vacante dagli Autonomisti, che non hanno chiuso in extremis l'accordo con Giorgia Meloni, dovrebbe andare a Francesco Rizzo, avvocato, già candidato a sindaco di Lipari, dirigente del movimento sovranista di Gianni Alemanno ma anche vicino a Diventerà Bellissima. È il secondo musumeciano in lista dopo Raffaele Stancanelli, che ha rotto col governatore. Gli altri candidati, oltre alla Meloni, sono Carolina Varchi, Francesco Scarpinato, l'ex forzista Maria Fernanda Gervasi, Antonella Zedda e il sindaco di Avola Luca Cannata.Pietrina Pituzzolu, avvocata sarda, Stefania Ficani, manager sindacalista e animalista, Giuseppe Sanò, farmacista messinese e fondatore di Percorso Comune Messina, Silvia Manzi, radicale e tesoriere di Più Europa, Elia Torrisi, giovane bocconiano catanese, più una siciliana e un sardo.schiera capolista Corradino Mineo, Vera Pegna, Karim Hannachi. l'ambientalista Anna Bonforte, Matteo Iannitti di Catania bene Comune, Giovanna Cosenza, Omar Tocco e Cristina Ibba.schierano Nadia Spallitta, già candidata sindaco a Palermo, Egidio Trainito, Raffaella Spadaro, Claudio Torrisi, Elvira Vernengo, Filippo Occhipinti, Ilaria Fagotto e Giuseppe Cuschera.oggi ha depositato la lista guidata da Caterina Chinnici, con Pietro Bartolo, Michela Giuffrida, Mila Spicola, Attilio Licciardi, Virginia Puzzolo, Andrea Soddu e Leonardo Ciaccio.sono Alessandra Todde (indicata da Di Maio), e i vincitori delle europarlamentarie Ignazio Corrao, Dino Giarrusso, Flavia Di Pietro, Matilde Montaudo, Donato Forcillo, Antonio Brunetto, Antonella Corrado.