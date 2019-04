. E' questa la frase shock di alcuni ragazzini che avrebbero aggredito un compagno di scuola. L'episodio, in un mix di bullismo e antisemitismo, è avvenuto tra le aule di una scuola media di Ferrara. A denunciare il fatto è stata la madre dello studente bullizzato.La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il paese,"E' inaccettabile che accadano simili episodi" ha dichiarato. "Non si può far passare sotto silenzio questo chiaro segnale di antisemitismo strisciante. Questa aggressione - ha proseguito - è una preoccupante cartina di tornasole del clima di latente antisemitismo che aleggia anche nelle scuole. Un abisso verso cui ci stiamo calando tutti".Preoccupato per la vicenda si è detto anche il ministro dell'Istruzione: "La scuola è e deve essere luogo di solidarietà, di inclusione, di accoglienza, di condivisione, di pace. Non sono tollerabili atti di antisemitismo e di razzismo".Ma una condanna a quanto avvenuto nella scuola di Ferrara è arrivata anche dal vice premierche ha parlato di "inaccettabile episodio di bullismo e razzismo. ancora più spregevole perché avvenuto in una scuola".