L'avvocato non si sarebbe occupato soltanto dell'aspetto "legale" per ottenere i risarcimenti dalle assicurazioni, ma si sarebbe impegnato in prima persona per organizzare le visite mediche e, addirittura, fare pressioni su chi aveva dei ripensamenti.Tra le 42 persone fermate nelle scorse ore dalla squadra mobile e dalla guardia di finanza, c'è anche Graziano D'Agostino, 42 anni, indicato come legale di fiducia dalle "vittime" che hanno deciso di collaborare con gli inquirenti.E' stata lei stessa a raccontare quei momenti di pura violenza in una delle "camere dell'orrore" della banda: aveva messo gli arti tra due mattoni, poi alcuni componenti dell'organizzazione avevano lanciato un peso, di quelli utilizzati nelle palestre, provocando la rottura delle ossa.Numerosi gli episodi che vedono protagonista l'avvocato insieme a tre medici legali ed un perito assicurativo: un gruppo che si sarebbe mosso dietro l'organizzazione di reclutatori e picchiatori, per fare andare a buon fine le pratiche. Il provvedimento di fermo firmato dai sostituti procuratori Daniele Sansone e Alfredo Gagliardi si sofferma, in particolare, su una vicenda. Una giovane mamma palermitana in difficoltà economica aveva deciso di sottoporsi alle violenze, ma dopo alcuni giorni ci aveva ripensato.La donna era così stata contattata prima da Francesco Mocciaro, Antonia Conte e Salvatore La Piana (arrestati nella prima fase dell'inchiesta, lo scorso agosto ndr), poi proprio dall'avvocato, che con insistenza le avrebbe detto che era ormai necessario proseguire. Alle prime telefonate ne sarebbero seguite molte altre, al punto che il legale, un giorno, avrebbe tentato di mettersi in contatto con la donna senza sosta: dodici volte nell'arco del pomeriggio.D'Agostino, a quel punto, avrebbe parlato del comportamento della giovane mamma a Mocciaro e La Piana, che la avevano subito contattata. Il piano stava per andare in fumo, in ballo c'erano migliaia di euro di risarcimento e troppe erano ormai le persone coinvolte: per loro la truffa doveva andare avanti. "Mi dissero che così li avrei fatti arrestare tutti", ha riferito poi la donna alla polizia, raccontando nel dettaglio le pressioni ricevute.