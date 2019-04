Aveva preparato i bagagli Sharon Giarnotta, 17 anni, ma non è riuscita a portarli con sé quando si è allontanata dalla comunità "Il Girasole" di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. Otto giorni fa è andata via dal centro in cui si trovava da febbraio e da allora, della ragazza si sono perse le tracce.I carabinieri della compagnia di Monreale, a cui i familiari si sono rivolti per denunciare la scomparsa, hanno già interrogato tutti coloro che potrebbero fornire elementi importanti alle indagini, compreso il fidanzato e i genitori, che dopo più di una settimana sono disperati. "Quel giorno - racconta la madre Valeria - aveva detto agli operatori della comunità che non si sentiva bene e sarebbe tornata nella sua camera per riposare, ma di pomeriggio non è stata trovata nella sua stanza, c'erano soltanto i due borsoni, pieni di vestiti. Quando ci è stato comunicato quello che era successo abbiamo tentato di metterci in contatto con lei, ma il telefono risulta sempre spento e nessuno sa dove si trova. Stiamo vivendo giorni di inferno, un incubo infinito. Non sappiamo come sta, se qualcuno la sta aiutando a nascondersi, se è in pericolo"."In quel caso - aggiunge la madre - non era tornata a casa per dieci giorni, ma tramite un numero anonimo ci aveva tranquillizzato, dicendoci che stava bene. Stavolta questo silenzio ci sta distruggendo, non riusciamo nemmeno a lavorare". Quella dei genitori della ragazza è una storica famiglia di giostrai palermitani.A lei e agli altri nostri due figli, io e mio marito abbiamo dedicato una giostra, in cui sono stati incisi i loro nomi. Sharon ama aiutarci quando lavoriamo, di solito sta alla cassa. Ma da tempo studia per diventare parrucchiera".. La fotografia si Sharon è stata diffusa a livello nazionale: la ragazza è alta un metro e settanta ed ha una cicatrice sul viso, dalla guancia fin sotto l'occhio. "Ti prego Sharon - dice ancora una volta Valeria rivolgendosi alla figlia - fatti sentire, fai un cenno. Vogliamo sapere se stai bene, questa situazione è terribile. Torna da noi, dalla tua famiglia. In caso di avvistamenti o di segnalazioni, invito a contattare me o le forze dell'ordine".