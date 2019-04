. Si era guadagnato la fiducia di Bernardo Provenzano. Ha collaborato con i servizi segreti. Uomo influente, ieri come oggi. Chi è davvero Antonino Vaccarino, nato a Corleone, 74 anni fa e arrestato con l'accusa di avere favorito la mafia passando ad un vecchio amico e boss notizie investigative riservate?Con il gotha della mafia trapanese condivide le accuse di associazione mafiosa e traffico di droga. In primo grado il Tribunale di Marsala lo condanna a diciotto anni di reclusione, anche sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Calcara., il padre del latitante Matteo, Franco Luppino e Vincenzo Santangelo, l'uomo a cui nel 2017 Vaccarino consegna la trascrizione di un'intercettazione ricevuta dall'ufficiale della Dia Alfio Marco Zappalà. Episodio per il quale ora è tornato in carcere.. In appello, però, l'accusa di associazione mafiosa non regge. La condanna arriva per la droga e viene ridotta a sei anni.. Nel casolare di Montagna dei Cavalli, dove finisce la latitanza del padrino corleonese, vengono trovati dei pizzini del 2004 e 2005. A scriverli è stato Matteo Messina Denaro, alias Alessio, che faceva riferimento all'amico e stimato Vac o Vc, imparentato tramite la moglie con Carmelo Gariffo, nipote di Provenzano: “... tengo a precisare che per me è una brava persona che voglio bene e che stimo...io so che lui agirà sempre In bene per tutti noi e per la nostra causa".e si scopre che è un collaborazione del Sisde. Su indicazione dei servizi segreti Vaccarino, alias Svetonio, ha attivato una corrispondenza epistolare con Matteo Messina Denaro, tramite il cognato del capomafia di Castelvetrano, Vincenzo Panicola. Il livello di confidenza è intimo. Vaccarino spiega che è stato incaricato di stanare il latitante, ma finisce di nuovo sotto inchiesta per mafia a Palermo.che tuttavia ravvisa “una ambiguità di fondo”. "In conclusione nel comportamento di Vaccarino – scrivevano i pm – sono indubbiamente ravvisabili talune zone d'ombra e altrettanto indubbiamente talune dichiarazioni rese in sede di interrogatorio appaiono reticenti e fuorvianti su punti non secondari, mentre per altro verso risulta difficile spiegare il suo personale 'successo nei rapporti con i capo di Cosa Nostra e con un pericoloso ed astuto latitante come Messina Denaro".Vaccarino ha sempre detto di non avere avuto prima della stagione di Svetonio dei contatti con Messina Denaro e di essersi guadagnato la stima di esponenti mafiosi di primissimo piano durante la sua detenzione al "carcere duro" di Pianosa. Troppo poco per convincere del tutto i pubblici ministeri.che costui agiva su mandato del Sisde”, allora guidato da Mario Mori, che lo certifica. Ora Vaccarino finisce di nuovo in carcere ed emergono i suoi contati con Vincenzo Santangelo con cui aveva condiviso il primo processo. Solo che Vaccarino fu assolto dall'accusa di mafia e Santangelo condannato.