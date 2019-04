4) CATANIA - La Feltrinelli, via Etnea ore 18:30 Presentazione del libro "Il codice dei cavalieri di Cristo" di Carmelo Nicolosi De Luca. Con l'autore ne parla la giornalista Maria Lombardo,

15) CALTANISSETTA - Villa Barrile, via delle Calcare ore 19:30 Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede insieme al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino, incontrerà la cittadinanza nel corso di un evento pubblico.

Avvenimenti previsti per oggi, martedì, in Sicilia.1) PALERMO - Ars, sala Rossa "Pio La Torre", ore 09:30 Nel corso di una conferenza stampa sarà istituito uno "Sportello Unico per la Famiglia (SUF)" quale punto unico di interlocuzione dei cittadini per le tutte le problematiche che riguardano la fragilità delle famiglie comprese le pratiche ed i procedimenti amministrativi.2) PALERMO - Ex noviziato dei Crociferi, via Torremuzza 20, ore 09:30 "Palermo ricorda Livio Sossi" è il titolo dell'incontro sul saggista triestino e conduttore radiofonico esperto di letteratura per l'infanzia.3) CATANIA - Università, aula magna del Palazzo centrale, ore 10:00 Presentazione dei gruppi finalisti e dei vincitori del progetto "Samsung innovation camp", realizzato da Samsung electronics Italia, Comune di Catania e TechLab work in collaborazione con l'università del capoluogo etneo.4) MODICA (RG) - Società operaia di m.s. Carlo Papa, via Regina Margherita 431, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione dell'incontro-dibattito con il giornalista e scrittore Pino Aprile.5) CATANIA - Azienda forestale, via Santangelo Fulci, ore 10:00 Protesta dei lavoratori catanesi "centocinquantunisti", che percepiscono lo stipendio dello scorso mese di dicembre, indetta da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil.6) CALTANISSETTA - Tribunale, ore 10:00 Processo in abbreviato all'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante.7) CALTANISSETTA - Corte di Appello, ore 11:00 Visita del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.8) MESSINA - Piazza Cairoli, ore 11:00 Inaugurazione della nuova edizione dell'Enel Energia Tour, un'iniziativa, che toccherà 50 città italiane, alla scoperta delle eccellenze del territorio. Prevista la presenza, tra gli altri, degli assessori Comunali Dafne Musolino e Giuseppe Scattareggia e altre Istituzioni locali.9) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 11:00 Presentazione del "Progetto Giovani 4.0". L'iniziativa prevede l'avvio di una sperimentazione, inedita per l'Isola, attraverso la quale verranno finanziati, direttamente all'utente, l'alta formazione e corsi di perfezionamento per l'acquisizione di competenze utili alla crescita professionale. Presenti Nello Musumeci e Roberto Lagalla.10)CALTANISSETTA - Palazzo Moncada, ore 11:00 Esperti Unesco e Fondazione Federico II terranno una conferenza-incontro internazionale. Tappa significativa nel progetto di Europassione denominato "Prospettiva Unesco" un importante percorso di salvaguardia e valorizzazione delle espressioni teatrali e rituali legate alla Settimana Santa.11)PALERMO - UniCredit, via Gen.le V. Magliocco, 1 ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione di un'analisi di UniCredit sul settore vitivinicolo con un focus sulla Sicilia che aprirà gli eventi di Sicilia en Primeur 2019, l'annuale anteprima dei vini siciliani organizzata da Assovini Sicilia, in programma a Siracusa dal 6 al 10 maggio.12) PALERMO - Palazzo Ajutamicristo, ore 17:00 Incontro dal titolo: "Conservazione del Patrimonio Culturale: studio, prevenzione, manutenzione, restauro".13) BAGHERIA (PA) - Palazzo Butera, Sala Borremans, ore 17:00 Un'idea originale per rilanciare l'Opera dei Pupi, è il tema principale della conferenza stampa di presentazione di: "Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà".16) PALERMO - Sala Onu Teatro Massimo, ore 13:00 Inaugurazione del seminario di giovani con 115 ragazzi italiani provenienti da tutto il mondo, organizzato dal Consiglio Generale degli italiani all'Estero, con la finalità di creare una rete di giovani italiani nel mondo. Fino al 19 aprile 2019. Si parlerà, tra l'altro di "Essere italiani all'estero. Una mappa giocosa dell'essere italiani fuori dall'Italia". Previste le presenze, tra gli altri, di Michele Schiavone, segretario Generale del Cgie, Ricardo Merlo, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Luigi Maria Vignali, direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.(ANSA)