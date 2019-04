che raccontano il dissolvimento di ogni confine, si coglie il fallimento della politica incapace di provvedere alle minime necessità di tutti. Le cronache, a margine di un'inchiesta che ha raccolto storie atroci di presunti carnefici e di vittime-complici, sottomesse alla ferocia, uniscono i puntini di una disumanità incurabile.per miseria, per pazzia; altri scheggiavano e martoriavano – secondo le accuse – pezzo per pezzo il malcapitato di turno. Un florido sistema economico in cui non c'era chi ravvisasse il cortocircuito umano, perché l'umanità, seppure nel suo coefficiente minimo, non era richiesta.. “Con un peso da palestra mi hanno fratturato tibia, perone, malleolo e radio così come eravamo rimasti”. “Mi hanno offerto tre o quattro birre, poi mi hanno fatto fumare almeno quattro spinelli”. "Mi state ammazzando... ammazzando… la gamba… ahi... ahi”.. Ma qui non c'è da chiamare in causa singolarmente un sindaco, un presidente della Regione, un premier pro tempore e non c'è nemmeno da speculare tra il canto e il controcanto delle opposte fazioni pronte a cambiare la rotta degli eventi, secondo convenienza.che non salva, che non provvede alla fame, che non allevia il disagio, che non offre strade, né scorciatoie, che accetta, per impotenza e cinismo, il susseguirsi di cadute senza rete. L'ultima tremenda risorsa è lo spaccaossa, a dispetto della solidarietà, dell'accoglienza, del prima questi e dopo quelli con cui il dibattito pubblico si riempie la bocca. Soli, sempre soli, i deboli, nel bisogno e nella disperazione. Perché la politica non c'è.