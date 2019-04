“Siamo soddisfatti del riconoscimento raggiunto – afferma Tommaso Dragotto, presidente della Sicily By Car - il CRIBIS Prime Company è un importante attestato che certifica il nostro impegno sia verso gli stakeholders del settore come broker, tour operator, agenzie di viaggio, case automobilistiche, aziende e fornitori, sia verso il cliente finale con il quale abbiamo stretto un patto di responsabilità per un servizio sempre più puntuale e trasparente anche, e soprattutto, per le transazioni economiche che sottendono il contratto di autonoleggio". presidente della Sicily By Car - il CRIBIS Prime Company è un importante attestato che certifica il nostro impegno sia verso gli stakeholders del settore come broker, tour operator, agenzie di viaggio, case automobilistiche, aziende e fornitori, sia verso il cliente finale con il quale abbiamo stretto un patto di responsabilità per un servizio sempre più puntuale e trasparente anche, e soprattutto, per le transazioni economiche che sottendono il contratto di autonoleggio".

CRIBIS, società specializzata nella fornitura di business information su imprese italiane ed estere, ha assegnato a Sicily by Car il riconoscimento CRIBIS Prime Company, attribuendole il massimo livello di affidabilità come controparte di una transazione commerciale BtoB."Fondata nel 1963 da un’idea di Tommaso Dragotto, attuale presidente della compagnia - si legge in una nota - Sicily by Car è oggi l’unica società di autonoleggio internazionale a capitale interamente italiano. L’azienda vanta oggi una flotta di oltre 20.000 veicoli, più di 55 uffici sull’intero territorio italiano e 4 uffici diretti in Albania e circa 500 collaboratori".