MESSINA - Tredici lavoratori su 15 presenti impiegati 'in nero': è l'esito di un controllo eseguito dalla Guardia di finanza in una pizzeria a Messina. Militari delle Fiamme gialle hanno disposto la sospensione dell'attività commerciale, comminato sanzioni al titolare e avviato l'iter per il recupero della contribuzione previdenziale ed assicurativa evasa. (ANSA).