Lo annunciano Gabriele Urzì, Segretario Nazionale First Cisl Gruppo Unicredit, e Calogero Li Puma, Portavoce First Cisl Unicredit Sicilia, sottolineando che i primi cinque lavorano già da alcuni giorni presso UniCredit Direct a Palermo, la struttura che cura i canali evoluti della Banca, con il contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre nel primo trimestre di quest'anno sono entrate in servizio 17 unità di personale di cui 8 con il contratto a tempo determinato (4 a Palermo, 1 a Siracusa, 3 a Catania), 3 a tempo indeterminato (2 a Palermo e 1 a Trapani) e 1 con contratto di Apprendistato Professionalizzante (a Palermo). Assunzioni che non bastano certamente a sopperire le ormai croniche carenze di personale nell'Isola - sottolineano i sinadacalisti -, ma sono comunque un segno di attenzione da parte dell'azienda. Nuove candidature possono essere inserite sul sito di Unicredit https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi.html. (ansa)